in foto: I quartieri di Roma più colpiti dai contagi da coronavirus

Una mappa elaborata dal Seresmi, Servizio Regionale per l'Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive dell'Istituto Spallanzani, mostra quali sono i distretti di Roma più colpiti dall'emergenza coronavirus. La zona con più pazienti covid-19 positivi è il Distretto 2, che fa riferimento più o meno al territorio del Municipio II di Roma, dove l'incidenza dei contagi è 52 e 66 casi ogni 100mila abitanti. Gli altri quartieri più colpiti (che nella mappa sono segnati in rosso) sono quelli del Distretto 13, Roma nord, del Distretto 1, il centro della città, del Distretto 9 (EUR, Cecchignola, Torrino, Laurentino, Spinaceto, Vallerano, Castel Romano, Castel di Decima, Tor di Valle, Vitinia) e il Distretto 12 (Monteverde, Colli Portuensi, Gianicolense, via della Pisana). In questi tre distretti l'incidenza è tra 39 e 52 casi ogni 100mila abitanti. Meno colpiti, in generale, i quartieri a est e a sud est di Roma.

L'incidenza dei casi di Covid-19 nelle Asl del Lazio

Per quanto riguarda l'intera regione Lazio una tabella spiega che il maggior numero dei casi si è verificato,fino ad ora, tra i residenti nel territorio delle Asl Roma 1 e Roma 2 (complessivamente il 31,7 per cento dei casi), ma il tasso di incidenza, visto l'alto numero di abitanti, è minore rispetto ad altre zone della regione. Questo parametro è infatti più alto della Asl Roma 4, Civitavecchia e litorale nord di Roma: qua il tasso è di 96 casi ogni 100mila abitanti, contro i 45 casi (*100mila abitanti) della Asl Roma 1.

in foto: L’incidenza dei casi nelle varie asl

A Roma il picco dei contagi il 9 marzo

Secondo un altro grafico diffuso dalla Regione Lazio, a Roma il picco dei contagi si sarebbe verificato lo scorso 9 marzo. Si assiste a una crescita costante dei dati fino al 9 marzo e poi una graduale e lenta decrescita. Il grafico fa riferimento ai residenti o domiciliati a Roma.