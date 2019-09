in foto: Spazio Niko Romito – Roma Foto Facebook

Secondo la guida Bar d'Italia del Gambero Rosso, edizione 2020, non c'è dubbio su quale sia il miglior bar di Roma: è Spazio Pane & Caffè dello chef abruzzese Niko Romito, che si trova nel cuore del quartiere Parioli. Il bar ha ricevuto anche il prestigioso premio Illy "per lo straordinario lavoro sull’essenza del prodotto, per la valorizzazione del rapporto con il territorio, per la forza del modello imprenditoriale applicato a un codice contemporaneo di bar italiano in tutte le sue funzioni, e non ultimo per il lavoro senza precedenti sull’alimento per eccellenza, il pane". A Roma sono stati menzionati anche, come miglior cocktail bar, Drink Kong, che si trova a Monti e lo Stravinskij Bar dell’Hotel De Russie nella lussosissima via del Babuino, come miglior cocktail bar d'albergo della Capitale.

I migliori bar d'Italia 2020 secondo il Gambero Rosso

Piemonte

Bar Zucca – Torino

Liguria

Douce – Genova

Lombardia

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo (BG)Bedussi – BresciaIn Croissanteria Lab – Carobbio degli Angeli (BG)Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)Pavé – MilanoMarelet – Treviglio (BG)Morlacchi – Zanica (BG)

Veneto

Olivieri 1882 – Arzignano (VI)Il Chiosco – Lonigo (VI)Amo – VeneziaGaribaldi – Vicenza

Friuli Venezia Giulia

Vatta – Trieste

Emilia Romagna

Gino Fabbri Pasticcere – BolognaStaccoli Caffè – Cattolica (RN)Bar Roma – Novellara (RE)Dolce Salato – Pianoro (BO)Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense (PR)

Marche

Picchio – Loreto (AN)

Lazio

Spazio Pane & Caffè – Roma

Campania

Sal De Riso Costa D’Amalfi – Minori (SA)

Puglia

300 Mila Lounge – Lecce

Sicilia

Sciampagna – Marineo (PA)