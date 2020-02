in foto: Foto postata su Facebook dalla sindaca Raggi

Durante la pulizia dei tombini in via Renato Fucini, quartiere Talenti di Roma, è stata ritrovata una lattina di Coca Cola che risale a quasi venti anni fa. Nel corso dei lavori su un'altra caditoia era spuntata una vecchia scheda telefonica e anche il quel caso la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aveva postato il ‘reperto' su Facebook. L'obiettivo della prima cittadina è, anche in questo caso, dimostrare come in questi decenni non siano stati mai effettuati lavori di questo tipo dalle precedenti amministrazioni. Il ritrovamento, ha dichiarato la sindaca, "è il simbolo dell’incuria e della totale assenza di manutenzione degli ultimi decenni sui tombini e le caditoie di Roma".

La sindaca su Faceboo: "Ritrovamento simbolo dell'incuria degli ultimi decenni"

Scrive Raggi su Facebook: