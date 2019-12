in foto: Colosseo

Una buona notizia per Roma: nella classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore la Capitale guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno. Nel 2018, infatti, arrivò al 21esimo posto, mentre quest'anno è salita al 18esimo posto. Molto meglio rispetto al 24esimo posto del 2017, ma peggio del 13esimo posto del 2016. In ogni caso Virginia Raggi può dirsi soddisfatta perché nell'indice del quotidiano economico milanese, che quest'anno festeggia il trentesimo anniversario dell'indagine, Roma non è mai stata classificata nelle primissime posizioni. I migliori risultati sono l'0ttavo posto del 2003 e del 2007, quando sindaco era Walter Veltroni. Da registrare anche un buon 12esimo posto nel 2014 con il sindaco Ignazio Marino. A guidare la classifica, anche quest'anno, è la città di Milano, che si conferma in testa a molti dei 90 indicatori con cui è stata stilato l'indice. All'ultimo posto, per la quarta volta nella storia della classifica, c'è la siciliana Caltanissetta. Al secondo posto c'è Bolzano, al terzo Trento, al quarto Aosta e al quinto Trieste. La prima città del centro Italia è Firenze al quindicesimo posto.

Roma, un balzo in avanti nel settore affari e lavoro

Roma si classifica al settimo posto nel settore cultura e tempo libero, al settimo per affari e lavoro, al diciassettesimo per demografia e società, al diciannovesimo per ambiente e servizi, al quarantesimo per ricchezza e consumi e addirittura al 105esimo per giustizia e sicurezza. Rispetto allo scorso anno la capitale perde qualche posizione (era terza) nell'indicatore della cultura, ne perde molti per ricchezza e consumi (era ottava), ma ne guadagna moltissimi per quanto riguarda il settore affari e lavoro (era quarantatreesima)