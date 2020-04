in foto: Controlli su strada – foto Polizia locale Roma Capitale

Un vademecum pronto all'uso con tutte le regole per sfuggire ai controlli. Questa l'idea che ha avuto un 50enne di Fiumicino, che è stato denunciato dai carabinieri di Fregene. Il suo obiettivo era creare una lista dettagliata di ‘dritte' per trasgredire le disposizioni per limitare la diffusione del contagio da coronavirus senza correre il rischio di essere multati. L'uomo ha pubblicato la sua ‘opera' su molti gruppi Facebook del litorale romano e il post è diventato virale. Se ne sono accorti, però, anche i carabinieri di Fregene, che hanno individuato l'autore e lo hanno denunciato a piede libero per istigazione a disubbidire alle leggi.

I controlli a Ostia e sul litorale romano: sorvegliate le seconde case

Intanto i controlli da parte delle forze dell'ordine continuano e in questo fine settimana, sul litorale e sulle strade di Ostia, anche gli uomini della Guardia Costiera stanno alle verifiche. Dalle prime ore del mattino pattuglie di terra e un gommone stanno perlustrando spiagge, mare e anche strade con blocchi stradali. Sotto controllo gli arenili e anche il rispetto dell'ordinanza regionale sugli stabilimenti. Il presidente Zingaretti ha infatti autorizzato lavori di manutenzine e sanificazione nei chioschi e negli stabilimenti balneari. Anche questa settimana un altro obiettivo è quello di sorvegliare le zone di villeggiatura, soprattutto Fregene e Passoscuro dove ci sono le seconde case dei romani e che possono essere meta di potenziali gite.