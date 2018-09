in foto: Il centro massaggi sequestrato a Morena

La proprietaria di un centro estetico cinese a Morena, Ciampino, era solita accogliere i clienti con solo un baby doll indosso. E vestita così ha accolto anche una pattuglia di poliziotti che si era recata sul posto per investigare su uno strano via vai di uomini presso l'esercizio commerciale. Dopo alcune segnalazioni gli investigatori della Polizia di Stato hanno deciso di ispezionare il negozio e nelle stanze, dopo essersi qualificati come agenti, hanno trovato degli uomini in atteggiamenti intimi con donne cinesi. Nelle diverse camere del centro sono state ritrovate anche numerose scatole di preservativi e di pasticche di viagra.

La proprietaria, C.X. le sue iniziali, 42 anni, aveva con sé anche le chiavi di un altro appartamento al cui interno gli agenti hanno trovato praticamente la stessa scena: altre donne cinesi e altri uomini impegnati in rapporti sessuali. La donna è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione e della clandestinità di sue connazionali sul territorio nazionale. L'operazione è stata condotta dagli uomini del commissariato Romanina. Il centro massaggi si trovava nella zona di Morena, una frazione di Ciampino, il comune dell'aeroporto a sud est di Roma.