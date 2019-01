in foto: Foto di Livia M.

Palloncini a forma di cuore, un cartellone con la scritta "Vuoi sposarmi?" e dolci canzoni suonate con la chitarra, complice un amico. E' la scena romantica che si è trovata davanti agli occhi una ragazza alla Stazione Tiburtina di Roma. L'autore è il suo fidanzato, che ha trovato il coraggio di farsi avanti per chiederle di diventare sua moglie. A mandarci queste immagini meravigliose, che scaldano il cuore e trasmettono gioia, è una lettrice di Fanpage, che ha assistito alla scena e non ha potuto fare a meno di immortalarla in uno scatto.

In tanti si sono fermati a guardare sorridendo, aspettando la risposta della fortunata. La ragazza, entusiasta ed emozionatissima ha atteso qualche secondo, ha osservato con gli occhi lucidi il suo compagno in ginocchio davanti a lei e ha detto: "Si, lo voglio!". Poi i due si sono abbracciati e baciati a lungo, pronti ad affrontare il ‘grande passo' verso l'altare e verso una vita insieme. Applausi tra i passanti.