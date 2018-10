Utilizzava profili falsi sui social network per adescare minorenni italiani e stranieri. Un impiegato di 54 anni di Roma è stato arrestato in flagrante dalla polizia postale perché sul suo computer, nel corso della perquisizione domiciliare disposta dalla procura di Catania, sono stati ritrovati video e foto pedopornografiche. Le indagini sono state coordinate dal Compartimento Polizia Postale di Catania e avviate a seguito di una segnalazione pervenuta dal Centro nazionale contrasto pedopornografiaonline.

In particolare i poliziotti sono partiti da un profilo su un noto social network sul dal quale venivano postati commenti a sfondo sessuale su immagini di minorenni, anche non ancora adolescenti. Le indagini informatiche della Polizia Postale, coordinate dalla Procura di Catania, hanno consentito di identificare il proprietario del profilo e da questo risalire a vari profili falsi che l'uomo utilizzava per adescare minorenni. La Procura Distrettuale di Catania ha disposto nei confronti dell'indagato una perquisizione domiciliare ed informatica eseguita dalla Polizia Postale di Roma nel corso della quale sono stati rinvenuti all'interno dei dispositivi elettronici centinaia di immagini e video. L'indagato è stato condotto nella casa circondariale di Roma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il materiale informatico è stato sequestrato.