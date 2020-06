in foto: L’avviso sul sito del Liceo Sandro Pertini di Ladispoli (Roma)

Al liceo Sandro Pertini di Ladispoli, litorale nord di Roma, gli esami di maturità sono stati rinviati di un giorno. Così si legge sul sito della scuola: "Si comunica che per motivi organizzativi il colloquio per l’esame di Stato sarà effettuato il giorno 18 giugno". Oggi l'istituto è rimasto chiuso e gli esami (che quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, saranno solo orali) sono stati rinviati di un giorno. Il motivo è che una professoressa e membro interno di una commissione d'esame è risultata positiva al test sierologico, che ha svolto ieri. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Tempo, la docente avrebbe avuto la febbre alta e sintomi influenzali circa tre mesi fa, ma ovviamente in attesa dell'esito del tampone il liceo Pertini è stato chiuso per sicurezza.

Prof positiva al test sierologico, liceo chiuso per precauzione

"La scuola ha comunicato ieri sera ai ragazzi, presidenti di commissione e membri interni la chiusura stamane del plesso per via della possibilità molto bassa che potesse esserci un’infezione in corso. Si tratta solo di aspettare alcune ore per avere il risultato, che con molta probabilità sarà negativo. Ci sono stati altri casi nella regione e in nessuno il tampone è risultato positivo. Il test poteva farlo prima e sarebbe stato ovviamente meglio, ma ognuno è libero di farlo quando vuole e quando ha la possibilità di farlo", ha dichiarato a il Tempo il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, Rocco Pinneri.

Tampone negativo per la professoressa

"E’ risultato negativo al test molecolare un docente di Ladispoli che nella giornata di ieri aveva comunicato agli altri componenti della commissione d'esame del Liceo Pertini di aver accusato tosse e problemi respiratori. Sottoposto prima al test sierologico, il docente, ha successivamente effettuato il tampone al drive-in di Civitavecchia che ha dato esito negativo". Così si legge in una nota della Asl Roma 4.