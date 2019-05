in foto: Foto di repertorio

Prometteva ai piccoli calciatori una carriera nel mondo del calcio che conta e per di più nelle loro squadre del cuore. Faceva il procuratore, ma in realtà sfruttava il suo lavoro per molestare i bambini prima e dopo gli allenamenti. Un uomo di 53 anni, racconta Camilla Mozzetti sul Messaggero, è stato arrestato ieri fuori dal centro sportivo dell'As Roma di Trigoria dagli agenti della IV sezione della Squadra Mobile della Capitale. E' stato ammanettato mentre stava palpeggiando un giovane calciatore delle giovanili del club giallorosso.

L'uomo indagato per abusi su minorenni

Stando a quanto ricostruisce il Messaggero, il procuratore si trovava nella sua automobile insieme al ragazzino. Ma almeno altri due minorenni sarebbero molestati dall'uomo, denunciato dalla famiglia di una delle vittime. Da anni girava l'Italia per scovare talenti nelle parrocchie, delle società sportive di provincia e proponeva alle famiglie una gran carriera per i loro figli. In realtà, questa l'ipotesi dei pm che si stanno occupando del caso, era solo una scusa per molestare i ragazzini. "Tu diventerai un grande attaccante, se ti fidi di me arriverai in altro", prometteva alle giovani vittime e così si conquistava la loro fiducia e quella dei genitori. Una volta ottenuta credibilità, avrebbe più volte toccato e palpeggiato i baby calciatori.

Quando è stato arrestato non avrebbe provato a dire nulla. Sarebbe rimasto sempre in silenzio nel viaggio verso il carcere romano di Regina Coeli. L'uomo ora dovrà rispondere dell'accusa di abusi sessuali nei confronti di minorenni. Gli inquirenti sono al lavoro per scoprire se esistono altre vittime del procuratore.