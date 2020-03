in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è caduto dal sesto piano di un palazzo a Priverno, piccolo comune in provincia di Latina. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio in via Matteotti, poco dopo l'ora di pranzo. Per l'uomo, di cui non sono state diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, che gli sono risultati fatali. Per cercare di salvargli la vita è stata fatta atterrare un'eliambulanza al campo sportivo vicino la sua abitazione. Gli operatori del 118 però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Cade dal sesto piano, indagini in corso

La vittima era un uomo di 57 anni. Non è chiaro se sia caduto a causa di un tragico incidente o se il suo sia stato un gesto volontario. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, per capire come sia stato possibile che il 57enne sia caduto dal sesto piano, facendo un volo di oltre venti metri. Una tragedia che ha lasciato sconvolti anche i residenti della palazzina.

Al vaglio ipotesi dell'incidente

Non si sa se l'uomo vivesse da solo o con qualcuno, e se al momento della tragedia ci fosse qualcuno in casa. Saranno le forze dell'ordine a cercare di fare chiarezza sull'accaduto, sentendo anche i vicini dell'uomo, alcuni dei quali potrebbero aver assistito alla scena. La loro versione servirà a chiarire se il 57enne si sia lanciato dal balcone o se sia tragicamente caduto a causa di un incidente, senza trovare nessun appiglio a cui reggersi ed evitare di precipitare.