Un autobus ha rischiato di prendere fuoco in via Regina Elena, a pochi passi dall'Università La Sapienza e del Policlinico Umberto I. Si tratta di un principio d'incendio, secondo le informazioni ricevute dai pompieri, scaturito dalla parte posteriore del mezzo adibito al trasporto pubblico. È successo intorno alle ore 12.30 di oggi 12 luglio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno domato subito le fiamme ed evitato che si propagassero al resto del veicolo. Sul posto l'autista che si era accorto di qualcosa che non andava, prima dell'arrivo dei soccorsi aveva già iniziato l'opera di spegnimento con estintori a polvere. A seguito dell'episodio non è rimasto fortunatamente ferito né intossicato nessuno.

in foto: Il principio d’incendio sull’autobus in via Regina Elena

Auto in fiamme sull'autostrada A1

Un'automobile ha preso fuoco sull'autostrada A1 Milano-Roma-Napoli. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi giovedì 12 luglio, nel tratto compreso fra le uscite Colleferro e Anagni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme. Su Twitter Astral Infomobilità ha informato che sono previste code e disagi alla circolazione e ha raccomandato di prestare massima attenzione alla guida. Sul posto sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo.