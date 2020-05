Una bimba di sei anni si è persa all'interno di Villa Ada a Roma. Momenti di paura oggi pomeriggio per la piccola, che rimasta da sola all'interno dell'area verde di Roma Nord e non riusciva più a trovare i suoi familiari. Era in sella alla sua bicicletta e si guardava attorno spaventata, cercando con lo sguardo tra le persone che passeggiavano all'interno della villa con parte del volto coperto dalle mascherine. Un brutto episodio per la bambina che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, presenti in zona con varie pattuglie per i controlli a tutela della salute pubblica.

La bimba si è persa dopo essersi allontanata in bicicletta

A notare la bambina due agenti del II Gruppo Parioli, che stavano perlustrando la villa, sorvegliata speciale insieme ai parchi e alle altre aree verdi della Capitale in occasione del primo weekend di fase 2, partita il 4 maggio scorso e durante la quale i cittadini possono praticare attività motoria all'aria aperta, anche lontano da casa. La piccola, impaurita, ha raccontato in lacrime ai vigili urbani di essersi allontanata con la propria bicicletta dai suoi familiari e di non riuscire più a trovarli.

Grazie agli agenti ha riabbracciato i nonni

Gli agenti, dopo averla tranquillizzata, hanno allertato via radio le pattuglie presenti all'interno del parco che, dopo pochi minuti, hanno rintracciato la nonna. L'anziana, preoccupata per l'assenza della piccola, accompagnata dai vigili, l'ha subito raggiunta e riabbracciata. Passato lo spavento, i nonni hanno ringraziato gli agenti. Ad assistere alla scena diversi ospiti della villa, che, commossi per il lieto fine della vicenda, hanno applaudito alla bambina.