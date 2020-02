in foto: 13 gennaio 2019 – Domenica ecologica a Roma

Domenica primo marzo è il programma la ‘Domenica Ecologica' a Roma. Disposto il blocco del traffico nella Fascia Verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. La domenica ecologica era inizialmente in programma per il 29 marzo, ma in quella giornata si correrà (per ora è confermata) la Maratona di Roma e si voterà per il referendum costituzionale sull'abolizione dei vitalizi. Anche nella giornata del primo marzo, però, è in programma un appuntamento alle urne: le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 1 della XV circoscrizione Lazio 1. Coinvolti tutti i cittadini del Municipio I e una parte dei residenti dei Municipi Roma II, XIII, XIV e XV.

Esenzioni anche per i cittadini che voteranno

Chi dovrà recarsi ai seggi elettorali del primo collegio uninominale potrà circolare liberamente e ai controlli dovrà mostrare la tessera elettorale. Ovviamente l'esenzione è valida solo per chi deve votare alle elezioni suppletive. Potranno circolare anche gli automezzi dell'amministrazione e quelli di soggetti incaricati dei servizi elettorali.

Potranno circolare, come sempre, i veicoli a trazione elettrica e ibrida, a metano, Gpl e bi-fuel; le auto a benzina Euro 6; i ciclomotori a 2 ruote con motore a 4 tempi da Euro 2 in poi; i motocicli a 4 tempi da Euro 3 in poi; le auto del car sharing. Sono esentati anche i veicoli muniti di contrassegno per le persone invalide. Sul sito del comune di Roma l'elenco completo di chi potrà circolare.

Questa la mappa con i confini della cosiddetta Fascia Verde: