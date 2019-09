Avevano rubato dei monitor usati come lavagne elettroniche agli studenti della scuola elementare Fratelli Cervi di Ponte Galeria lo scorso sei settembre. E così i bambini di ben tre classi dell'istituto rischiavano di non iniziare l'anno scolastico nel migliore dei modi. E invece la vicenda si è conclusa per il meglio: gli agenti del commissariato San Paolo hanno restituito oggi, lunedì 16 settembre, le lavagne elettroniche agli studenti. Nessuna brutta sorpresa quindi per il primo giorno di scuola, anche se all'appello manca ancora un monitor, purtroppo non ancora recuperato. Non è escluso che la banda che ha commesso il furto se ne sia già sbarazzata, rivendendolo subito dopo la rapina.

Il furto è avvenuto il sei settembre. Un gruppo di persone si è introdotta nella scuola elementare Fratelli Cervi di Ponte Galeria e ha portato via tre lavagne elettroniche: si tratta di monitor molto grandi, con schermi lcd da 50 pollici usati dagli studenti al posto delle vecchie lavagne. Una volta avvenuto il furto, il vicepreside si è recato negli uffici del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, e ha sporto denuncia. Le indagini per recuperare le lavagne sono partite subito, e in poco tempo i poliziotti sono riusciti a risalire agli autori del furto e recuperato due dei tre schermi rubati. Come da prassi, i monitor sono stati messi sotto sequestro, ma visto che l'anno scolastico stava per iniziare sono stati dissequestrati in breve tempo dall'Autorità Giudiziaria. Le lavagne sono state consegnate dagli stessi agenti agli studenti proprio questa mattina: e così i bambini hanno potuto iniziare settembre senza intoppi.