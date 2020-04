in foto: Ostia, Roma

Il caldo, il bel tempo e un'interpretazione dei decreti governativi che all'apparenza sembra consentire i bagni al mare, hanno convinto alcuni romani a provarci: qualcuno si è tuffato nelle acque del litorale romano, qualcuno è stato multato e qualcun altro no. In realtà, infatti, sono ancora in vigore ordinanze del comune di Roma e del comune di Fiumicino che vietano l'ingresso sulle spiagge e quindi, di conseguenza, anche i bagni in mare. L'ordinanza è valida fino al 3 maggio, ma è possibile che venga prorogata, anche perché il nuovo decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla ‘fase 2' non fa riferimento alle spiagge. "Prorogato, fino al 3 maggio incluso, il ‘divieto di accesso sulle spiagge del Litorale di Roma Capitale e nelle aree in gestione ricadenti nel perimetro della riserva statale del Litorale romano e quindi nella Pineta di Castel Fusano e della Pineta delle Acque Rosse'. La deroga al provvedimento è per i mezzi e gli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità. L'inosservanza all'ordinanza comporta com'è noto, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500mila euro, oltre alle conseguenze penali", è il testo dell'ordinanza del Comune di Roma. Inoltre, si ricorda, sono tuttora vietati gli spostamenti nelle seconde case o nelle case di villeggiatura.

In un aggiornamento delle ‘faq' (domande e risposte) in merito a ciò che è consentito e ciò che non lo è durante il lock down è comparso un quesito che riguarda le persone che abitano vicino al mare: