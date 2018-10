in foto: Le immagini del salvataggio

Un anziano di 72 anni è stato salvato dopo essere precipitato in un dirupo insieme al suo cane, nella periferia ovest di Roma. A soccorrerli il personale dell'associazione di volontariato "Giannino Caria" intervenuta nelle ricerche disposte dalla Prefettura di Roma e coordinate dal Commissariato di Polizia Aurelio competente per territorio. L'uomo era scomparso da casa martedì scorso e da allora la sua famiglia non aveva avuto più sue notizie. Ha trascorso il passar delle ore nascosto dalla fitta vegetazione, ma il suo amico a quattro zampe non lo ha mai abbandonato, fino all'arrivo dei poliziotti. Quando lo hanno trovato, le sue condizioni di salute erano gravi, era ferito in diverse parti del corpo e aveva un principio di ipotermia. Gli agenti hanno ricostruito l'accaduto: secondo le informazioni apprese dalle forze dell'ordine l'uomo stava portando a spasso il cane quando è scivolato, probabilmente dopo aver perso l'equilibrio, in una scarpata, ed è rimasto bloccato. Le piante poi, lo coprivano rendendo ancora più difficili le ricerche. A denunciarne la scomparsa in Commissariato è stato il figlio, che ha chiesto aiuto alla Polizia dal momento che l'uomo non era più rientrato a casa.

Le attività si sono concentrate nelle aree che l'uomo frequentava abitualmente e nel tardo pomeriggio gli uomini sono riusciti ad individuarlo. I soccorritori si sono fatti strada con difficoltà tra i rovi, in un punto di macchia, che copre una valletta. La vittima presentava escoriazioni su gran parte del corpo dovute alla caduta e aveva sofferto per la prolungata immobilità e le basse temperature notturne, ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Soccorso anche il cane che è stato trovato in buona salute ma che è stato comunque sottoposto a un controllo veterinario.