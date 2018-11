in foto: Immagine di repertorio

Molestie a Primavalle, dove una barista è stata palpeggiata all'interno di un locale, in via di Torrevecchia a Roma. Gli agenti di Polizia hanno arrestato due uomini di nazionalità ucraina, H.A. di 27 anni e V.V. di 24 anni che dovranno rispondere di tentata rapina e di violenza sessuale in concorso. L'episodio è accaduto ieri mattina, domenica 11 novembre, quando i due uomini sono entrati nel bar ordinando un caffè al bancone. Rivolgendosi alla ragazza, le hanno detto con presunzione: “Fammi il caffé, non ho i soldi per pagare e poi facciamo altro”. La giovane, spaventata, si è spostata in una saletta all'interno del locale cercando di telefonare al padre, titolare del negozio. A quel punto uno dei due l’ha raggiunta e, dopo averla strattonata, ha tentato di strapparle il telefono dalle mani. Bloccata contro un tavolo, l’uomo ha iniziato a palpeggiarla sul seno, sulle gambe e sui glutei, mentre il secondo uomo la teneva ferma per le spalle. Nel frattempo è arrivato il genitore della ragazza che, avvicinatosi ai due stranieri, prima ha cercato di tranquillizzarli e poi li ha invitati a uscire dal locale. I due invece hanno iniziato a colpirlo con dei pugni facendolo cadere a terra. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno messo fine all'episodio di violenza. Per i due responsabili sono scattate le manette e sono stati portati in Commissariato.