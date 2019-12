in foto: Immagine di repertorio

Una donna è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo nel quartiere di Primavalle a Roma. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 27 dicembre, poco prima delle ore 9 in via dei Cristofori. Secondo le informazioni apprese la vittima è una trentacinquenne. Il corpo è stato ritrovato esanime dai passanti, che spaventati hanno dato l'allarme, chiamando il 112 Numero unico per le Emergenze.

La donna a terra a Primavalle è morta

Sul posto, ricevuta la telefonata, è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, ma i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita, a causa dei gravi traumi e ferite riportate che non le hanno purtroppo lasciato scampo. Inutile la corsa a sirene spiegate: la donna era già morta sul colpo, fatale l'impatto con il suolo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, del commissariato Primavalle e Monte Mario.

Sul caso indaga la Polizia di Stato: ipotesi suicidio

I poliziotti hanno svolto gli accertamenti necessari e indagano sul caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli agenti dovranno infatti accertare se la sua drammatica scomparsa sia stata provocata da una caduta accidentale o se la donna si sia lanciata volontariamente. Al momento l'ipotesi maggiormente considerata è quella del suicidio. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio a disposizione del medico legale, che ne disporrà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici potrebbero aiutare gli investigatori a far luce sul decesso.