Gli agenti del commissariato Primavalle hanno fermato una banda di rapinatori che imperversava soprattutto nel quartiere Primavalle. Il gruppo era organizzato molto bene e aveva messo su un sistema ben collaudato per i furti (sopratutto nei negozi di alimentari) e gli scippi ai passanti. La batteria, infatti, prima rubava macchine e scooter direttamente nelle concessionarie, poi procedeva con le rapine. E i proventi dei reati venivano ceduti immediatamente a una rete di ricettatori, che provvedevano a piazzarli. Le scorribande sono durate per una decina di giorni: per non essere rintracciati in caso di identificazione, tutti i membri del gruppo si erano allontanati dai loro domicili e avevano preso in affitto un appartamento. E di questa casa avevano fatto la loro base.

Primavalle, le indagini delle forze dell'ordine

Gli agenti del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, hanno iniziato a controllare la zona e a pedinare i sospettati. Un membro della banda è stato preso subito dopo uno dei colpi. A quel punto gli agenti hanno iniziato a visionare le telecamere di sorveglianza presenti nell'area e sono riusciti a mettersi sulle tracce del gruppo. Dopo qualche giorno, sono riusciti a risalire al loro covo. Ad aprire la porta alle forze dell'ordine, un minorenne che evidentemente non si aspettava di trovarsi davanti la polizia. In casa, oltre a lui, c'erano altre persone che stavano armeggiando con documenti e titoli di credito, risultati poi il provento delle rapine. Un uomo di 40 anni è stato tratto in arresto, due persone sono state denunciate e una quarta risulta nel registro degli indagati. Le indagini della Polizia di Stato sono cominciate dopo una rapina ai danni di un'anziana avvenuta il 5 marzo. Dopo la donna, sono state fatti altri tre furti, di cui uno in un bar in zona Pineta Sacchetti.