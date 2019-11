in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Primark apre un negozio a Roma e cerca personale. Il mega store irlandese di abiti e accessori low cost sbarca nella Capitale, per la gioia dei romani appassionati del marchio che non dovranno più andare a Londra o a Milano per acquistare i loro capi d'abbigliamento preferiti. L'apertura è attesa per i prossimi mesi, anche se non c'è ancora una data ufficiale. Ciò che si conosce è il posto: il negozio Primark si troverà nel nuovo centro commerciale Maximo in zona Laurentina. Ma lo store di Roma non è il solo: il prossimo mercoledì 4 dicembre a Milano aprirà il secondo negozio ed è grande attesa nel centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, dopo quello inaugurato ad Arese.

Annunci di lavoro Primark

In vista della sua prossima apertura romana Primark ha pubblicato un annuncio di lavoro sul suo portale ufficiale e cerca personale per posizione manageriali. È già possibile inviare la propria candidatura. Le mansioni riguarderanno in particolare la cura e l'attenzione del cliente nella scelta dei capi d'abbigliamento e di accessori più adatti al suo gusto e alle sue esigenze. Ma non solo, l'aspirante o gli aspiranti che verranno selezionati dovranno occuparsi di massimizzare le vendite, ridurre al minimo i costi aziendali, gestire e motivare il team di lavoro e assicurare un servizio eccellente al cliente.

I requisiti richiesti per lavorare da Primark

Ecco i requisiti richiesti per lavorare da Primark: