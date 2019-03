in foto: Nicola Zingaretti durante il suo primo discorso da segretario eletto del Partito democratico

Un risultato nettissimo quello di Nicola Zingaretti a Roma. Il neo segretario del Partito democratico ha conquistato infatti il 77,9 per cento preferenze nella Capitale pari a 83.067 voti sugli oltre 106mila voti registrati alle primarie del Pd di ieri, domenica 3 marzo. Secondo, in controtendenza rispetto al risultato nazionale, è Roberto Giachetti, romano e già candidato sindaco nella sfida, perdente, contro Virginia Raggi, con il 12,8 per cento e 13.617 voti. Al terzo e ultimo posto il segretario dem uscente, Maurizio Martina, con il 9,3 per cento e 9.941 voti. I dati, comunque, devono essere ancora ufficializzati sia a livello nazionale che a livello locale. Queste percentuali sono state diffuse dal comitato di Nicola Zingaretti.

Primarie Pd Roma, i risultati nei municipi: Zingaretti sempre vincente

Cominciano ad arrivare anche i dati parziali dei diversi municipi di Roma e i risultati parlano ovunque di una netta vittoria del presidente della Regione Lazio Zingaretti. Al Municipio III, quello di Montesacro, i votanti sono stati oltre 8600 e Zingaretti ha totalizzato il 78.8 per cento delle preferenze, Roberto Giachetti il 12.2 per cento e Maurizio Martina il 9 per cento. Nel Municipio V (quello del Pigneto e del Prenestino, di Torpignattara, di Torre Gaia e Torre Angela) per il governatore del Lazio l'affermazione è ancora più netta: 80 per cento per Zingaretti, 12 per cento per Giachetti e 8 per cento per Martina. A via Fortebraccio, al Prenestino/Pigneto, Zingaretti arriva all'83 per cento. Al Municipio VII, quello dell'Appio Latino e Appio Tuscolano, Zingaretti vince con il 77,9 per cento dei voti, con Giachetti al 12,4 per cento e Martina al 9,6 per cento. Risultato in linea con i precedenti al Municipio X, quello di Ostia, con Zingaretti al 78,24 per cento, Giachetti con il 12,63 e Martina con il 9.12. Percentuali leggermente più basse per il presidente della Regione Lazio al Municipio XIV, quello di Battistini/Boccea, Roma nord, dove ha conquistato il 76 per cento delle preferenze. Secondo Giachetti al 12 per cento, terzo Martina al 9,5 per cento. Al Municipio IX, quello dell'Eur, hanno votato 6.623 persone con Zingaretti che ha conquistato 5.180 voti, pari al 78 per cento delle preferenze, Giachetti 891 (12 per cento) e Martina 695 (10 per cento). Nel Municipio I, quello del centro storico, Roberto Giachetti conquista il suo miglior risultato: 14,4 per cento. Martina al 7,7 e Zingaretti al 78 per cento. Il risultato di Giachetti è buono soprattutto nel circolo di via dei Cappellari, pieno centro a pochi passi da Campo de Fiori, dove arriva al 22 per cento.