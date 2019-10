in foto: foto di repertorio

Per la prima volta dopo l'estate in provincia di Roma la temperatura è scesa al di sotto dello zero. Il termometro, secondo i dati del sito Meteocloud, ha toccato i -0,4 alle 7.17 della mattina di oggi, martedì 8 ottobre, ai Pratoni del Vivaro, l'altopiano nel territorio di Rocca Priora e di Rocca di Papa, comuni dei Castelli Romani, a pochi chilometri dalla Capitale, ma anche a pochi chilometri dalla costa. Quattro giorni fa, sempre al Vivaro, il punto più freddo della provincia di Roma, è stata registrata la prima gelata della stagione e una temperatura minima di 0,3 (mentre oggi per la prima volta è scesa sotto lo zero). Questa mattina a Roma sono state registrate temperature minime al di sotto dei 14 gradi.

Oggi prima gelata, ma le temperature si rialzeranno presto

Le temperature fredde di questo inizio settimana lasceranno spazio presto, almeno così prevedono i modelli meteorologici per il momento, a temperature più alte e addirittura molto al di sopra della media del periodo. Per il prossimo fine settimana è previsto, infatti, l'arrivo di un anticiclone africano, che porterà un netto rialzo termico e condizioni meteo più stabili. L'arrivo di questa corrente di aria calda è previsto per la giornata di venerdì. Per la prossima gelata della stagione, quindi, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Anche ai freddissimi Pratoni del Vivaro, infatti, il prossimo fine settimana le temperature saranno di qualche grado sopra lo zero anche nelle ore più fredde della notte e del mattino.