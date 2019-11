Allerta meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile ha emesso un bollettino meteo di condizioni avverse diramato dalla Sala Operativa regionale. L'attenzione è alta a partire da domani mattina e per le successive ore, quando la Capitale e gli altri capoluoghi del Lazio saranno ancora nella morsa del maltempo, con forte pioggia e intensi temporali che imperverseranno per tutto l'arco della giornata. La criticità prevista è idrogeologica, codice giallo per temporali con venti di burrasca e lungo il versante tirrenico mari da agitati a molto agitati. Le perturbazioni non ci danno al momento tregua, lo scorso weekend ne abbiamo avuto un anticipazione: ciò che ci attende è una settimana dalle caratteristiche davvero autunnali, all'insegna della forte instabilità. Le temperature sono in calo ovunque, anche a Roma, con minime di 13 e massime di 13 centigradi.

Le previsioni meteo per domani, martedì 12 novembre

Domani le previsioni meteo a Roma e nel Lazio registrano pioggia sulla Capitale, Rieti, Viterbo; temporali a Latina e Frosinone. Martedì 12 novembre, infatti, come come avvertono gli esperti de Il Meteo.it, "il vortice di bassa pressione muoverà il suo baricentro verso l'area tirrenica, imperversando anche sul Lazio". Si raccomanda agli automobilisti alla guida con pioggia di prestare la massima attenzione e mantenere una velocità moderata per evitare incidenti stradali.

Le previsioni meteo per la settimana da lunedì 11 a domenica 17 novembre

La settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 novembre sarà all'insegna del maltempo con forte pioggia e intensi temporali attesi su Roma e sul Lazio. Romani e pendolari dovranno portare pazienza e attrezzarsi di ombrelli, mantelle impermeabili e calosce per spostarsi in città cercando di bagnarsi il meno possibile. Le temperature che si registreranno saranno stabili e comunque in linea con la media stagionale.