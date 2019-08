Ultimo week end di agosto all'insegna di un tempo mutevole e capriccioso. Anche su Roma e sul Lazio possibili rovesci a carattere temporalesco seguiti da schiarite. Le temperature scenderanno di qualche grado, ma il caldo continuerà a farsi sentire: le massime si attesteranno sui 32°, le minime attorno ai 21°. Nubi in agguato sia nella giornata di sabato 24 che di domenica 25 agosto: il cielo potrebbe coprirsi all'improvviso, e subito dopo il violento scroscio d'acqua del più classico temporale estivo tornerà il sereno. Ma tanto basta per rovinare gli ultimi tuffi al mare, al lago o in piscina. Per la prossima settimana invece la situazione migliora almeno fino a mercoledì, le temperature saranno stabili e il cielo sostanzialmente libero da nubi, ma da giovedì 30 agosto è attesa una nuova perturbazione e con questa, forse, la fine dell'estate.

"Saranno soprattutto i valori massimi delle temperature a calare – spiega Lorenzo Baldellino, meteorologo di 3bmeteo.com – a causa della maggior copertura nuvolosa, con un weekend in cui le temperature non andranno oltre i 28/30 gradi al Sud e sulle centrali adriatiche, qualche grado in più sulle centrali tirreniche con valori fino a 30/32 gradi, sui 27/30 gradi al Nord con qualche grado in più su Triveneto ed Emilia". Sabato e domenica "in molte occasioni le giornate inizieranno con il sole, ma saranno anche alternate allo sviluppo di frequenti temporali che culmineranno nel pomeriggio lungo le zone di montagna, dalle Alpi all'Appennino e ai rilievi delle due isole maggiori. Ne conseguirà, appunto, un certo calo termico al Centrod, con le temperature che cercheranno di ridimensionarsi grazie alla maggior copertura nuvolosa". I temporali sono dovuti, precisa il meteorologo a una "blanda area di bassa pressione in quota, attiva all'interno di un campo di alta pressione disteso lungo le latitudini centrali e meridionali del Continente".