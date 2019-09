Le previsioni meteo Roma per sabato 28 e domenica 29 settembre registrano sole e caldo, un weekend di piena estate. La bella stagione sembra non voler finire mai, anche se l'autunno è ormai arrivato e con esso anche pioggia, grandine e temporali. Il meteo ci permetterà di godere ancora delle alte temperature. Il fine settimana il cielo sarà soleggiato sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio. La colonnina di mercurio oscillerà tra minime di 13 e massime di 27 centigradi. Tuttavia gli esperti non escludono che le temperature potrebbero raggiungere i 30 centigradi nelle ore più calde della giornata e comunque, si terranno al di sopra della media. Ciò è dovuto a un aumento della pressione, all'influenza dell'anticiclone e di aria più umida proveniente da Ovest.

Per sabato 28 settembre, le previsioni annunciano sole e caldo

Le previsioni meteo per sabato 28 settembre sono quelle di un weekend di piena estate. Un'occasione per trascorrere qualche ora all'aperto, o spostarsi fuori città per una gita o una giornata di mare. Il caldo sarà intenso, ricordandoci gli orami trascorsi mesi di giugno, luglio e agosto. Il cielo sarà coperto a tratti da nubi sparse sull'area tirrenica ma il tempo si manterrà decisamente stabile e in gran parte soleggiato. la città più calda nel Lazio sarà Roma, con massime previste fino a 27 centigradi. Sole su Viterbo, Latina e Frosinone, cielo poco nuvoloso su Rieti.

Previsioni meteo Roma domenica 29 settembre

Sole e caldo continueranno a mantenersi anche per tutta la giornata di domenica 29 settembre, a conclusione dell'ultimo weekend del mese, prima dell'inizio di ottobre. Sul Lazio e sulle regioni centrali le condizioni meteorologiche continueranno ad essere influenzate dall'alta pressione: il cielo sarà soleggiato o lievemente nuvoloso, specialmente sull'alta e media costa tirrenica. Tuttavia gli esperti avvertono che le previsioni subiranno un repentino cambiamento già a partire dalla prossima settimana. Il caldo si manterrà tale fino a mercoledì 2 ottobre, dopodiché l'intero Paese sarà lambito da aria molto fredda proveniente dal Polo Nord, che provocherà un brusco calo delle temperature.