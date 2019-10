in foto: Colosseo

Sole e temperature quasi estive caratterizzeranno il prossimo fine settimana a Roma. Contrariamente alle previsioni di qualche giorno fa, l'avanzata dell'alta pressione e dell'anticiclone africano sarà molto più veloce e della piccola perturbazione in arrivo oggi, il Lazio non subirà alcun effetto. Le precipitazioni, infatti, saranno abbondanti sul Nordovest, sulla Liguria in particolare e sul Triveneto, ma l'Italia sarà praticamente spaccata in due, grazie, per l'appunto, all'arrivo dell'alta pressione da sud. Nel corso del fine settimana, segnalano gli esperti del sito IlMeteo.it, le temperature al centro e al sud Italia si alzeranno di quasi 10 gradi sopra la media del periodo. A Roma, Firenze e Napoli le temperature sfioreranno i 28 gradi e addirittura in Sardegna, in Sicilia e in Puglia arriveranno fino a superare i 30 gradi. Il bel tempo continuerà anche nel corso dei primi giorni della prossima settimana e martedì l'anticiclone africano si estenderà su tutte le regioni della penisola. Nuove piogge potrebbero arrivare, ma i modelli meteo sono ancora incerti, giovedì o venerdì prossimo.

Previsioni del tempo su Roma: caldo estivo, in città si sfioreranno i 28 gradi

Tempo sereno o poco nuvoloso previsto sia nella giornata di sabato 19 sia in quella di domenica 20 ottobre. Le temperature saliranno e domenica, come detto, potrebbero sfiorare i 28 gradi a Roma. Sereno o poco nuvoloso anche nelle altre province del Lazio, con temperature al di sopra anche di 10 gradi rispetto alle medie stagionali. Sole e bel tempo caratterizzeranno anche l'inizio della prossima settimana e per ora nuove piogge sono attese solo giovedì prossimo.