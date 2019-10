Previsioni meteo Roma weekend 12-13 ottobre, ritorna l’estate: caldo e sole

Previsioni meteo Roma e Lazio per il fine settimana del 12 e 13 ottobre. Tempo prevalentemente soleggiato sia nella giornata di domani, sabato 12 ottobre, che in quella di dopodomani, domenica 13 ottobre. Temperature in aumento, con le massime che si manterranno vicine ai 25 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 15 gradi.