in foto: Foto di repertorio

Ci saranno ancora tanti temporali e tanta pioggia. Il maltempo non si fermerà neanche domani, venerdì 22 novembre, quando sul Lazio sono previste forti precipitazioni anche a carattere temporalesco. Forse la perturbazione sarà più debole nel fine settimana, quando il cielo continuerà ad essere nuvoloso su Roma e in generale sull'intera regione, ma non dovrebbero verificarsi fenomeni di intensità rilevante (almeno stando alle previsioni meteo attuali).

Roma, le previsioni del tempo per il 22 novembre

Il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio parla, per la giornata di domani, 22 novembre, di precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati". Nessuna variazione sulle temperature, che si manterranno in linea con la media del periodo. Molto mossi i mari, tendenti a forti meridionali sui settori costieri per quanto riguarda i venti.

Secondo le previsioni del sito 3Bmeteo.com domani il tempo al centro sarà "nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge sparse, in intensificazione la sera in Toscana, qualche pioggia sul nord della Sardegna, nuvoloso ma asciutto sulle adriatiche. Al Sud instabile in Campania con rovesci più frequenti sulle aree centro-settentrionali, parzialmente nuvoloso e asciutto sulle altre regioni. Venti tesi in prevalenza da sudest".

Il meteo per le altre province del Lazio

Per quanto riguarda le altre province della Regione, la giornata di domani sarà meno perturbata a Rieti e a Viterbo, dove sono previste nubi sparse con piogge isolate. Forti temporali sono previsti a Frosinone, mentre per quanto riguarda Latina le precipitazioni, anche forti, saranno alternate a schiarite.