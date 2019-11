in foto: Foto di repertorio

Temporali forti in arrivo domani, giovedì 14 novembre, a Roma e in generale su tutto il Lazio. Il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio parla di "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati". Per domani è prevista un'allerta meteo di colore giallo ordinaria per temporali sulla Capitale e sulle zone dell'alto Lazio. Criticità idrogeologica ordinaria per quanto riguarda le province di Frosinone e Latina.

Vortice ciclonico in arrivo nel weekend

Nel fine settimana arriverà sull'Italia un vortice ciclonico dal nord Africa e verrà alimentato dalle correnti fredde del nord. Nella giornata di sabato precipitazioni forti attese soprattutto nel centro nord, con temporali e nubifragi che interesseranno in particolare il Lazio, Roma compresa, Toscana ed Emilia Romagna. Domenica il maltempo si sposterà al nord, ma sono attese piogge, comunque, anche nel Lazio. Temperature si manterranno stabili e in linea con le medie del periodo.

Le previsioni del tempo per Roma

Domani, venerdì 15 novembre, previsto cielo nuvoloso a Roma nel corso della mattinata e temporali forti a partire dal primo pomeriggio e fino a tarda serata. Temperature minime intorno ai 15 gradi e le massime intorno ai 18. Sarà ancora più perturbata la giornata di sabato 16 novembre, con piogge lungo tutto l'arco della giornata e possibili nubifragi nel corso della serata. Domenica 17 novembre previste piogge e locali schiarite durante tutta la giornata.