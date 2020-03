Si preannuncia una settimana senza piogge per Roma e il Lazio. Nonostante questo, il tempo in questa seconda settimana di marzo non sarà propriamente sereno, dato che il cielo sarà ricoperto da nubi per la maggior parte del tempo. Oggi in particolare, venerdì 13 marzo, il sole uscirà solo per un'oretta intorno alle 16, poi torneranno le nuvole a coprire il cielo. Le temperature non saranno troppo rigide, ma oscilleranno tra gli 11 e i 16 gradi. È ancora lontano il momento in cui arriverà il caldo, anche se il grande freddo che si è avuto nelle scorse settimane sembra essere solo un ricordo. I venti oggi soffieranno tra deboli e moderati, e nel cielo verso sera si avrà una lieve foschia.

Meteo Roma weekend, fine settimana senza sole nella capitale

Anche il weekend non regalerà ore di sole e un clima particolarmente sereno. La giornata di sabato 14 marzo sarà segnata in particolare da un cielo costantemente nuvoloso e da temperature rigide anche se non estremamente fredde, con temperature tra i 10 e i 16 gradi. I venti non soffieranno molto forti, ma si limiteranno a essere moderati, senza raffiche di burrasca come quelle che Roma ha avuto nelle scorse settimane e che hanno causato problemi e disagi in diverse città della provincia. Diversa sarà invece la situazione domenica 15 marzo: qui il sole uscirà per un po' nel cielo, che sarà molto meno nuvoloso rispetto al venerdì e al sabato, ma le temperature minime scenderanno, arrivando a toccare i 9 gradi. Le massime, invece, saranno un po' più alte, arrivando anche a quota 18 gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre le precipitazioni sono assenti.