in foto: Arriva il freddo e torna l’abbigliamento invernale

Queste le previsioni meteo per Roma e per il Lazio: previsto cielo molto nuvoloso o variabile, ma senza precipitazioni (qualche temporale possibile sul basso Lazio e, forse, qualche debole pioggia anche a Roma) sia per la giornata di domani, sabato 5 ottobre, che per quella di dopodomani, domenica 6 ottobre. Per domani a Roma è previsto cielo nuvoloso, con temperature comprese tra 15 e 22 gradi. Il vento sarà debole in tutto l'arco della giornata. Stando a quanto si legge sul bollettino meteo della Protezione civile, non è prevista alcuna variazione di rilievo nelle temperature rispetto alla giornata di oggi, venti deboli e nessuna precipitazione. Sempre variabile sarà la giornata di domenica, mentre da lunedì dovrebbero tornare le piogge.

Le previsioni del tempo per Roma e per il Lazio: variabile nel weekend

Secondo gli esperti del sito di previsioni meteo 3bMeteo.com, il fine settimana sarà caratterizzato da tempo incerto, con il sole che spesso lascerà spazio alle nuvole e a isolate precipitazioni. "La circolazione generale su scala europea è ancora caratterizzata da due grosse saccature intervallate da un'area di alta pressione. La saccatura più occidentale associata alla depressione d'Islanda avrà un'influenza più marginale rispetto alla saccatura fredda orientale associata ad un vortice sul Baltico, sarà quest'ultima a tenere le redini del tempo su buona parte dell'Europa centrale ed orientale, nel corso di questo weekend", si legge sul sito 3bMeteo.com. In particolare la penisola "resterà in bilico tra alta pressione e infiltrazioni instabili, più attive al Centro Sud grazie alla presenza della barriera alpina che impedirà l'ingresso più franco delle perturbazioni sul nord Italia".