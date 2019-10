in foto: Foto di repertorio

Piogge e freddo in arrivo a metà della prossima settimana. L'inizio, invece, sarà caratterizzato da bel tempo e temperature ancora piacevoli su Roma e in generale su tutto il Lazio. Domani, lunedì 28 ottobre, tempo caratterizzato da cielo sereno con possibili nuvole in serata sulla Capitale. Temperature comprese tra dodici e ventiquattro gradi.

Previsioni Roma, attesa perturbazione e crollo delle temperature

Il maltempo, probabilmente, arriverà tra mercoledì e giovedì. Secondo i meteorologi del sito di previsioni meteo 3bmeteo.com, l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa porterà piogge, ma anche e soprattutto un netto calo delle temperature. "Martedì prima piogge e rovesci sparsi interesseranno regioni del Nord, alta Toscana e nord Marche, estendendosi mercoledì a tutto il Centro e progressivamente al Sud (per ultimo il versante ionico ). Non esclusi fenomeni localmente anche di forte intensità o a carattere temporalesco specie al Centro. Giovedì il maltempo si concentrerà al Sud mentre avremo una pausa sul resto della Penisola, con al piu' residue precipitazioni sul medio versante adriatico", spiega il meteorologo Edoardo Ferrara. Secondo gli esperti tra martedì e mercoledì le temperature caleranno di circa 8-10 gradi al centronord e poi anche al sud.

Il meteo per il ponte del primo novembre

Per quanto riguarda il ponte del primo novembre, festa di ognissanti, le previsioni sono ancora incerte. Sicuramente il fine settimana sarà caratterizzato da tempo instabile su tutte le regioni italiane. Per quanto riguarda Roma e Lazio i meteorologi per ora prevedono tempo sereno nel corso della mattinata di venerdì primo novembre, piogge in serata e nella mattinata di sabato 2 novembre, con un rasserenamento in serata.