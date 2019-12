in foto: (La Presse)

Le previsioni meteo a Roma per le Feste di Natale registrano sole e cielo sereno per le giornate del 24, 25 e 26 dicembre. Una settimana natalizia all'insegna del bel tempo, come anticipano gli esperti de IlMeteo.it, grazie a "una risalita del flusso sub tropicale verso nord che vedrà il ritorno di un‘area di alta pressione nord africana pronta a regalarci per alcuni giorni un'atmosfera decisamente più mite". Un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni scorsi si registrerà già a partire da oggi e si protrarrà, con un aumento progressivo, nei prossimi giorni, fino al weekend. Non è prevista pioggia, il vento sarà debole o moderato. Un regalo di Natale decisamente inaspettato per i romani. Le temperature durante le Feste di Natale resteranno tendenzialmente stabili, non si presentano particolari variazioni. Un'occasione per godersi appieno le vacanze e concedersi qualche ora da trascorrere all'aria aperta, tra le vie del centro storico, a visitare i presepi allestiti in città o rifugiarsi nella tranquillità della provincia, per una gita fuori porta.

Previsioni meteo Roma per domani, 24 dicembre Vigilia di Natale

Domani, martedì 24 dicembre, la Vigilia di Natale, il tempo sarà bello e soleggiato sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia. A Roma brillerà il sole per tutto l'arco della giornata, così come su Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. A Roma durante la notte, al mattino e nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno, mentre qualche nuvola comparirà di sera, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature nella Capitale alla Vigilia di Natale oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 centigradi.

Previsioni meteo Roma a Natale, 25 dicembre

Le previsioni meteo a Roma per mercoledì 25 dicembre, il giorno di Natale, registrano tempo bello e soleggiato sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio. Il sole brillerà indisturbato su tutto il territorio. Il cielo su Roma vedrà qualche annuvolamento durante la notte e al mattino, mentre si rasserenerà completamente nel corso del pomeriggio e di sera. Le temperature nella Capitale a Natale oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 centigradi.

Previsioni meteo Roma a Santo Stefano, 26 dicembre

Santo Stefano sarà una giornata anch'essa all'insegna del bel tempo a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo a Roma per giovedì 26 dicembre registrano sole per tutto l'arco della giornata, a partire dalla notte fino al pomeriggio, mentre sono previsti lievi annuvolamenti verso sera, ma senza pioggia. Sole anche su Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.