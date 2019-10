in foto: Foto di repertorio

Arriva il primo freddo invernale e tornano piogge e temporali. La giornata da segnare con il bollino rosso è quella di domani, mercoledì 2 ottobre 2019: a Roma sarà caratterizzata da precipitazioni anche a carattere temporalesco nella prima mattinata e nel tardo pomeriggio. Cielo nuvoloso nelle restanti ore della giornata. Venti deboli o moderati. Temperature massime e minime in calo, comprese tra i 15 e i 24 gradi.

Previsioni Meteo Roma, mercoledì 2 ottobre temporali forti sulla Capitale

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, per la giornata di domani, mercoledì 2 ottobre, la perturbazione in arrivo da nord coinvolgerà anche le regioni del centro Italia e in particolare anche il Lazio "con temporali forti anche a Roma specie tra il tardo pomeriggio e la sera". Inoltre "nel corso della notte arrivano i freddi venti di Bora al Nord e sull'area adriatica".

Per domani il bollettino meteo della Protezione Civile parla di precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori settentrionali del Lazio".

Le previsioni del tempo per dopodomani

Per quanto riguarda la giornata di dopodomani, giovedì 3 ottobre, previste leggere precipitazioni nel corso delle prime ore della mattinata, mentre a partire dal tardo pomeriggio il cielo dovrebbe progressivamente tornare sereno. Per l momento non sono previste piogge lungo tutto l'arco del prossimo fine settimana, ma le previsioni in questo senso sono ancora incerte. Una nuova perturbazione dovrebbe arrivare nella tarda serata di domenica.