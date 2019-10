in foto: Foto di repertorio

Tornano piogge e maltempo. Domani, martedì 15 ottobre, la giornata sarà caratterizzata da precipitazioni sparse a Roma e provincia. I venti saranno moderati e le temperature comprese tra i 16 e i 24 gradi. Le piogge, anche a carattere temporalesco, sono previste soprattutto per la serata di domani, mentre precipitazioni più forti rispetto a quelle della Capitale sono previste per l'area del Viterbese. Sereno, con residui piovaschi in mattinata, nella giornata di mercoledì, ma in generale la settimana sarà caratterizzata da un tempo variabile e il fine settimana potrebbe essere caratterizzato da piogge abbondanti.

Le previsioni del tempo per Roma: temporali forti soprattutto nel Viterbese

Per la giornata di domani il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio prevede precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Regione, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati". Temperature senza variazioni di rilievo, mari molto mossi, venti tendenti a forti dai quadranti meridionali sui settori costieri settentrionali della Regione.

Un'intensa perturbazione sull'Italia

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, domani un vasto fronte perturbato avanzerà da nord a sud e arriverà nelle regioni centrali nel corso del pomeriggio. In serata "continuerà a piovere segnatamente su Toscana, Umbria e Lazio con qualche veloce temporale non da escludere su Roma, anche intenso. Caleranno un po' le temperature, soprattutto nelle aree interessate dal maltempo". Mercoledì il maltempo dovrebbe allontanarsi velocemente, ma potrebbero esserci residui piovaschi sulle coste del basso Lazio. Perturbato il weekend, ma in questo senso si attendono ancora conferme.