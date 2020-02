Dopo l'anticipo di primavera di questo week end, con le temperature a Roma che hanno superato i venti gradi nella giornata di ieri – sabato 22 febbraio – domani sarà ancora una giornata all'insegna del bel tempo con le temperature che, anche se in calo, si terranno al di sopra della media stagionale. Temperature da giornata di metà aprile, ben al di sopra la media stagionale, il clima ideale per una passeggiata in città approfittando anche del blocco del traffico in programma per oggi, domenica 23 febbraio. Lunedì 24 gennaio a Roma e nel Lazio previsto caldo e sole, con le temperature massime nella capitale che arriveranno a circa 17° e le minime che non scenderanno oltre i 7°.

Da mercoledì maltempo, venti forte e temperature in calo

Ma dopo questo assaggio di primavera, le temperature torneranno a scendere, con l'alta pressione che sta spingendo in questi giorni sull'Italia che comincerà a cedere di fronte nuovi fronti di perturbazione e venti freddi provenienti da Nord. Una perturbazione investirà la Penisola a partire da mercoledì, accompagnata da veno forte, ma non sono previsti fenomeni atmosferici particolarmente rilevanti.

Le previsioni meteo della prossima settimana

"Il peggioramento sarà accompagnato forti venti e una fase di maltempo che interesserà soprattutto le estreme regioni di Nord-Est e il Centro-Sud. In questa fase le temperature caleranno sensibilmente un po' dappertutto, riportandosi su valori piu' vicini alla norma. La perturbazione però sarà veloce: già da venerdì, infatti, il tempo migliorerà e le temperature torneranno a salire", hanno spiegato gli esperti di Medio Expert all'agenzia AGI.