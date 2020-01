in foto: Foto di repertorio

Bel tempo o tempo variabile per tutta la prima settimana del 2020 a Roma e sul Lazio. Ma attenzione: lunedì 6 gennaio, giorno della Befana, è previsto l'arrivo di una nuova ondata polare che porterà di nuovo temperature vicine allo zero nella Capitale. Temperature in rialzo almeno fino a domenica, con le massime che non saliranno sopra i 13 gradi e le minime che non scenderanno sotto i 7. Poi, nella notte di domenica è previsto il ritorno di temperature più fredde: 2 gradi previsti nella mattinata di lunedì, giorno della Befana, e temperature massime che non saliranno sopra i 9 gradi nelle ore più calde della giornata.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it in questi primi giorni del nuovo anno il quadro meteorologico "è caratterizzato da un'area anticiclonica sul bacino del Mediterraneo che sta condizionando positivamente il meteo su tutto il nostro Paese. Nei prossimi giorni tuttavia, l'alta pressione dovrà fare i conti con alcune insidie che provocheranno dei parziali cambiamenti del tempo già nel corso dell'ormai vicino primo weekend del 2020". E ancora: "Domenica l'ennesimo spostamento verso nord dell'alta pressione sarà alla base di una nuova discesa di aria polare diretta verso i Balcani e su parte del nostro Paese. Si andrà creando dunque una situazione molto simile a quella verificatasi durante lo scorso fine settimana".

Meteo Befana, le previsioni del tempo a Roma

Per lunedì 6 gennaio, giorno della Befana, i principali siti di previsioni meteo sono concordi nell'affermare con sicurezza che a Roma splenderà il sole, ma le temperature saranno gelide. Le minime saranno intorno ai 2/1 gradi sopra lo zero, mentre le massime non supereranno i 9/10 gradi. Come detto, però, il cielo sarà sereno.