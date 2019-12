in foto: Temporale Roma – foto di repertorio

Per la giornata di domani, giovedì 5 dicembre, non sono previste piogge sulla città di Roma, ma qualche rovescio o temporale si abbatterà sui settori meridionali della regione Lazio. A terra, informa il Bollettino meteo della Protezione civile del Lazio, cadranno quantitativi di pioggia "da deboli a puntualmente moderati". Nessuna variazione per quanto riguarda lavisibilita. Molto mossi i mari, con moto ondoso in attenuazione. A Roma previsto cielo tra il variabile e il nuvoloso con temperature tra gli 8 e i 14 gradi. Sarà coperto anche il cielo di domani, giovedì 5 novembre.

Perturbazione in arrivo venerdì e sabato

Nuove piogge sono attese a Roma nella giornata di venerdì e anche in quella di sabato. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "nel corso del weekend l'ara depressionaria comincerà a perdere di energia muovendo il suo baricentro verso nord. Sabato 7 risentiremo di una sua maggior ingerenza sull'area tirrenica con qualche pioggia sull'Umbria, il Lazio, fino alla Campania. Meglio invece andranno le cose al Sud e sulle due Isole Maggiori, mentre saranno davvero poche le novità altrove. Buone notizie per la giornata di domenica 8 che trascorrerà più tranquilla per tutti salvo le nebbie e le nubi basse a spasso per le pianure del Nord e su alcuni tratti interni del Centro". A Roma, nello specifico, previste piogge, ma per ora di modesta intensità, soprattutto nel corso della giornata di sabato 7 dicembre, mentre nella giornata di domenica 8, festa dell'Immacolata, il tempo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso.