in foto: Foto di repertorio

Una veloce perturbazione temporalesca dividerà l'Italia in due nel corso del fine settimana dell'11 e del 12 luglio: al nord ci saranno venti e temporali, ma al centro sud continuerà a fare molto caldo, con temperature che arriveranno a toccare i 35 gradi in alcune regioni italiane e soprattutto in Emilia, Toscana, Puglia e Sicilia. Qualche veloce temporale anche sui settori adriatici, ma nel Lazio sia sabato che domenica il tempo sarà soleggiato. Nella prossima settimana, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "l'anticiclone proverà di nuovo a riconquistare l'Italia, soltanto sull'arco alpino il tempo sarà più instabile con alcuni temporali. Sul resto delle regioni invece il sole sarà prevalente a parte qualche annuvolamento in più al Nord. Sotto il profilo delle temperature i valori massimi saranno sotto la media del periodo sulle regioni settentrionali e sui versanti adriatici (venti da nord/nordest) almeno fino a mercoledì, successivamente torneranno in linea con il periodo".

Le previsioni del tempo a Roma

A Roma sabato 11 e domenica 12 luglio saranno giornate caratterizzate da bel tempo e caldo. Le temperature massime saliranno fino a 34 gradi nelle ore più calde del fine settimana. Nei settori appenninici del Lazio meridionale potrebbero verificarsi brevi precipitazioni, isolate e a carattere di rovescio o temporale nel corso della giornata di domenica 12 luglio. Il bollettino meteo della Protezione civile parla di temperature in sensibile aumento per tutto il fine settimana nel Lazio.