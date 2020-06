in foto: Nuvole su Roma

Stanotte un nubifragio si è abbattuto sulla città di Roma e sulla provincia. Tantissimi i fulmini e la pioggia, ma per il momento non si segnalano disagi o allagamenti in città. Già nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, dovrebbe tornare però il bel tempo. Nella tarda serata è previsto cielo sereno e anche per la giornata di domani, sabato 6 giugno. Domenica 7 giugno previsto un peggioramento delle condizioni meteo nel tardo pomeriggio, ma non dovrebbe piovere. Lunedì, invece, dovrebbero tornare i temporali e le temperature torneranno ad abbassarsi. Nella giornata di oggi, complice il maltempo, le massime non saliranno sopra i 22 gradi. Nel corso delle giornate di sabato e domenica, invece, si attesteranno sui 26/27 gradi nelle ore più calde.

Oggi allerta meteo arancione per tutto il Lazio

Per la giornata di oggi la Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo di colore arancione per tutta la regione Lazio a causa di venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali e possibili mareggiate lungo le coste. Previste "precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento".

Nel fine settimana invece, confermano gli esperti del sito 3BMeteo, il tempo al Centro Sud, "eccetto qualche addensamento medio alto e qualche piovasco sull'alta Toscana, sarebbe anticiclonico e molto mite con temperature massime anche di stampo estivo".