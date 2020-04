in foto: Immagine La Presse

Le limitazioni agli spostamenti dovute all'emergenza coronavirus saranno attive almeno fino al 4 maggio e dunque ci si potrà spostare solo per comprovate necessità o urgenze. Peccato, perché il prossimo fine settimana, quello del 25 aprile, sarà caratterizzato da bel tempo a Roma e nel Lazio e le temperature saranno quasi estive. Secondo il meteo dell'Aeronautica Militare sabato 25 aprile è previsto "sulle regioni peninsulari ampio soleggiamento con poche nubi in aumento serale su Toscana, Lazio e Umbria.Sud e Sicilia: formazioni nuvolose basse al primo mattino sulle coste tirreniche in successivo dissolvimento; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone con velature compatte in arrivo dalla serata su Sicilia, Calabria e Campania meridionale". Stesse condizioni anche nella giornata di domenica 26 aprile. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 le temperature massime potrebbero superare i 23/24 gradi nelle ore più calde della giornata.

Ancora più controlli sulle strade: vietate le scampagnate

Come detto, non ci sono cambiamenti nelle regole degli spostamenti, che quindi dovranno essere limitati a quelli necessari. Nessuna scampagnata fuori porta, quindi, e sicuramente i controlli saranno potenziati soprattutto per quanto riguarda le strade che portano al mare e ai laghi. Massima attenzione su questo fine settimana, ma soprattutto su quello del primo maggio, che prevede un ponte e che è l'ultimo weekend prima del possibile allentamento delle misure per contrastare l'emergenza coronavirus.