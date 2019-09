in foto: Foto di repertorio

Fino a qualche ora fa le previsioni del tempo erano più incerte e parlavano di temporali sulla città di Roma sia oggi, venerdì 6 settembre, che domani, sabato 7 settembre. In realtà, fortunatamente, le precipitazioni non ci saranno né oggi né domani. Per quanto riguarda oggi, previste nubi sparse fino al tardo pomeriggio, con un rasserenamento diffuso nel corso della serata e della notte. Per la giornata di domani, sabato 7 settembre, la protezione civile del Lazio non prevede particolari criticità, ma potrebbero verificarsi isolati rovesci su qualche zona della regione, anche se tutti i principali siti di previsioni meteo tendono ad escludere questa possibilità. Per quanto riguarda la giornata di domenica, invece, previsti temporali nel corso della mattinata sulla città di Roma, ma già intorno all'ora di pranzo dovrebbe tornare il sereno. Temperature massime e minime in diminuzione: nelle ore più calde della giornata non si supereranno i 26 gradi, mentre nella notte le minime potranno arrivare a toccare anche i 16 gradi.

Previsioni del tempo Roma e Lazio fine settimana 6-8 settembre

L'instabilità che caratterizzerà questo fine settimana, ma soprattutto nelle regioni del nord Italia, è dovuta a una vasta area di bassa pressione e a un vortice ciclonico che toccherà il suo apice nella giornata di domenica. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it,