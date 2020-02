Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo e di temperature al di sopra della media del periodo, condizioni ideali per una gita fuoriporta. A Roma e nelle zone pianeggianti del Lazio, infatti, le massime toccheranno i 17 gradi e non è escluso che possano superarli nel corso delle ore più calde delle giornate di sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio. Il weekend, quindi, sarà caratterizzato da sole e caldo, ma già da martedì potrebbe arrivare una perturbazione sul nostro Paese e portare non solo piogge, ma anche un calo generale delle temperature.

Previsioni meteo Roma sabato 22 febbraio

Domani, sabato 22 febbraio, il cielo sarà sereno per tutta la giornata sulla città di Roma. Le temperature massime toccheranno i 16 gradi, mentre quelle minime, di notte, arriveranno anche a toccare i 3 gradi. Il vento sarà debole in pianura e anche sulle coste laziali. Sul monte Terminillo, la ‘montagna di Roma', di notte le temperature toccheranno i meno 7 gradi, mentre le massime non supereranno i 5 gradi.

Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 23 febbraio: salgono le temperature

Stesse condizioni meteorologiche per quanto riguarda la giornata di domenica 23 febbraio: sole su tutta la regione, con le temperature che potrebbero salire ancora di qualche grado. A Roma, infatti, prevista una temperatura massima di 17/18 gradi. Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "domenica le annunciate correnti più calde e in parte umide in arrivo dalle coste africane provocheranno un ulteriore aumento termico, specie sulle due Isole maggiori e nelle vallate alpine".