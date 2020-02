in foto: Colosseo – foto di repertorio

Sarà un fine settimana con temperature quasi estive a Roma e in generale in tutto il Lazio. Per il weekend gli esperti del sito ‘IlMeteo.it' parlano di un "mostruoso anticiclone" che porterà temperature alte, superiori di diversi gradi rispetto alla media stagionale. "L'alta pressione – si legge sul sito IlMeteo.it – assumerà sempre più una componente sub-tropicale tra lunedì e martedì: oltre che dal bel tempo, la parte conclusiva del Carnevale sarà dunque caratterizzata da temperature fortemente sopra la media con valori termici che potranno raggiungere anche i 22/23°C sulle vallate alpine".

Meteo Roma, sole almeno fino a lunedì

Il fine settimana, come detto, sarà caratterizzato da bel tempo e assenza di pioggia sulla Capitale e in generale su tutta la regione. In rialzo le temperature minime e massime almeno fino a lunedì. Domani, venerdì 20 febbraio, le temperature minime non scenderanno sotto i 4 gradi, mentre quelle massime potrebbero superare i 16 gradi nelle ore più calde della giornata. Da venerdì e per tutto il weekend di Carnevale, ribadiscono gli esperti del sito IlMeteo.it, "una grande area di alta pressione, via via più calda, conquisterà tutta l'Italia garantendo giornate soleggiate e molto miti, con qualche nebbia al nord. Temperature in aumento fino a 23 gradi sulle valli alpine e fino a 18 su gran parte d'Italia (specie da domenica)". Per il momento non è previsto l'arrivo di perturbazioni sul nostro Paese.