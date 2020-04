Quello di Pasqua sarà un fine settimana all'insegna del sole e di temperature miti e tipicamente primaverili. A Roma e nel Lazio le temperature tra domenica 12 e lunedì 13 potrebbero toccare addirittura i 25 gradi. Il cielo sarà sereno per tutto il fine settimana e neanche una nuvola velerà il cielo della Capitale: uno splendido weekend, che però romani e cittadini del Lazio in generale dovranno trascorrere tassativamente a casa a causa delle limitazioni contro la diffusione del coronavirus. Le misure previste dal decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono in vigore, per ora, proprio fino a Pasquetta e nessuno potrà uscire di casa se non per necessità, per salute o per assoluta urgenza in caso di spostamento tra un comune e l'altro.

Le previsioni degli esperti: Pasqua e Pasquetta all'insegna del sole

Secondo gli esperti di Meteo Expert – Meteo.it, "il campo di alta pressione che occupa gran parte dell'Europa nei prossimi giorni estenderà i suoi effetti a tutta l'Italia, rafforzandosi". Nella seconda parte della settimana "il campo di alta pressione sull'Europa si consoliderà anche sul Meridione, assicurando tempo stabile e clima decisamente mite dappertutto fino alla domenica di Pasqua. Le temperature infatti, gia' su valori oltre la media stagionale in molte regioni del Centro-Nord, tenderanno a guadagnare ancora qualche grado proprio in coincidenza del weekend pasquale, con punte fino a 25 gradi".

Come detto a Roma e in tutto il Lazio sono previste temperature tipicamente primaverili, che potrebbero toccare addirittura i 25 gradi nelle ore più calde del fine settimana. Nessuna nuvola velerà il cielo di Roma fino almeno a lunedì mattina.