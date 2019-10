in foto: Immagine La Presse

Tempo variabile, ma per lo più soleggiato a Roma e nel Lazio per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 9 ottobre, e quella di dopodomani, giovedì 10 ottobre. Nel prossimo fine settimana, però, dovrebbe arrivare un anticiclone africano che porterà stabilità meteorologica e soprattutto temperature in netto rialzo, nettamente al di sopra delle medie del periodo.

Previsioni meteo Roma, tempo variabile e poi ritorna il caldo

Per le giornate di domani, mercoledì 9, dopodomani, giovedì 10, e venerdì 11 ottobre, previsto sulla città di Roma tempo variabile, caratterizzato da sole alternato a nuvolosità locale in alcune ore della giornata. Da venerdì, però, dovrebbe arrivare un fronte di alta pressione che porterà bel tempo e temperature in rialzo. In questi tre giorni le minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, mentre le massime potrebbero salire anche sopra i 25 gradi nelle ore più calde.

Previsioni Meteo Roma, torna l'estate (per poco)

Secondo gli esperti del sito ilMeteo.it, tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, una piccola perturbazione porterà maltempo soprattutto sul nord Italia e su qualche zona del centro nord, mentre nelle regioni centrali e al sud il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Questo fronte perturbato lascerà definitivamente la penisola nel corso di venerdì 11 settembre e, se i modelli meteo verranno confermati, nel fine settimana, grazie all'arrivo di un anticiclone africano, ci dovrebbero essere sole e soprattutto temperature in rialzo e nettamente sopra alla media del periodo.