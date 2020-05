in foto: foto di repertorio

Forti temporali in arrivo. Nella giornata di domani, mercoledì 20 maggio, sono previste precipitazioni intense in diverse zone della regione Lazio e in particolare anche a Roma. Le temperature potrebbero crollare anche di 10 gradi rispetto a quelle caldissime degli scorsi giorni. Da venerdì, informano gli esperti del sito IlMeteo.it, dovrebbe tornare l'alta pressione nelle regioni del centro Italia. "Nella giornata di mercoledì la furia temporalesca si sposterà lentamente verso Sud. Il maltempo continuerà ad interessare l'Emilia Romagna, ma poi si concentrerà soprattutto su tutte le regioni centrali e meridionali peninsulari. In particolar modo sono attesi forti temporali su Marche, Abruzzo, Lazio(anche a Roma), Campania e tra Basilicata e Puglia", spiegano i meteorologi.

Le previsioni del tempo per Roma

Mercoledì 20 maggio a Roma sono previsti temporali nel corso del primo pomeriggio, ma soprattutto in serata intorno alle ore 20. Le temperature massime non saliranno sopra i 24 gradi, mentre le minime scenderanno fino a 13 gradi nelle ore notturne. Il sereno tornerà già a partire da giovedì 21 e le temperature risaliranno fino a sfiorare i 28 gradi. In generale per il prossimo fine settimana, per il momento, è previsto bel tempo sulla città di Roma con temperature in risalita a partire da venerdì 22 maggio.

Per ora non è stata diramata alcuna allerta meteo per la serata di domani, 20 maggio, ma è probabile che la Protezione Civile emetta un avviso in tal senso nel pomeriggio di oggi.