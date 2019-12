Non pioverà domani, martedì 10 dicembre, ma è previsto l'arrivo del vero primo freddo della stagione invernale. Sono previste precipitazioni, per quanto riguarda il Lazio, soltanto sui settori appenninici con quantitativi cumulati deboli. Secondo il bollettino meteo della Protezione civile ci saranno piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. La vera novità, però, riguarderà le temperature, in generale sensibile diminuzione. I venti saranno forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca. Agitati i mari. Secondo i principali siti di previsioni meteo, le temperature massime nel corso della giornata di domani non supereranno i 13 gradi, mentre quelle minime potrebbero scendere intorno ai 6 gradi.

Previsioni meteo Roma, ecco il primo vero freddo

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, bisognerà attendersi una settimana "assai dinamica dal punti di vista meteo-climatico. Il flusso freddo nordatlantico comincia infatti ad abbassarsi di latitudine e nei prossimi giorni diverrà determinate per il quadro meteorologico generale sul nostro Paese. Il tempo subirà uno stravolgimento già a partire da lunedì. Lunedì 9 quando un fronte d'aria fredda scivolerà rapidamente dai settori alpini verso il Nordest con piovaschi sparsi in veloce movimento verso la Toscana, l'Umbria e le zone tirreniche".

Nessuna pioggia almeno fino a giovedì

A Roma non dovrebbe piovere almeno fino a giovedì. Qualche leggera pioggia dovrebbe cadere nella mattinata di lunedì, ma già dal pomeriggio dovrebbe tornare il bel tempo. Il cielo sereno dovrebbe accompagnare i romani almeno fino a giovedì.