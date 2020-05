in foto: Immagine LaPresse

Dopo un giorno di pioggia e temperature al di sotto della media stagionale, già da domani, venerdì 22 maggio, ritornerà il caldo a Roma e in generale in tutto il Lazio. I temporali abbandoneranno in queste ore la penisola italiana e sul Paese torneranno sole e temperature praticamente estive. Nel corso del weekend, informano gli esperti del sito IlMeteo.it, l'anticiclone si estenderà a quasi tutta l'Italia e questo garantirà giornate di cielo sereno e soprattutto molto calde. A Roma, ma anche a Milano e Firenze, le massime potrebbero arrivare fino a 28/29 gradi nel corso delle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2020. "Dalla prossima settimana la presenza anticiclonica si farà sempre più ingombrante. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia e le temperature continueranno a mantenersi calde con valori massimi superiori ai 25 gradi su gran parte delle città", spiegano i meteorologi de IlMeteo.it

Le previsioni del tempo per la città di Roma

Per domani, venerdì 22 maggio, è previsto a Roma cielo sereno e temperature massime in rialzo che, nelle ore più calde della giornata, potrebbero arrivare a toccare i 28 gradi. Condizioni meteorologiche identiche anche per quanto riguarda sabato 23 e domenica 24 maggio. Come anticipato, anche l'inizio della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzato da bel tempo e temperature tipicamente estive. Le temperature minime si manterranno per tutto il fine settimana intorno ai 15 gradi nel corso delle prime ore della mattina.